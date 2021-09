La situazione di mercoledì 22 settembre sul Coronavirus in Campania Stabile la curva del contagio in Campania: i nuovi casi, secondo gli ultimi dati, sono 236. Scende il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta all’1,26%. A Napoli, l’Asl ha sospeso 59 tra medici e infermieri che hanno rifiutato il vaccino Covid.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rimane stabile, anzi in lieve calo, la curva del contagio da Coronavirus in Campania: gli ultimi dati sull'andamento della pandemia, diramati nel pomeriggio di ieri dall'Unità di Crisi regionale, parlano infatti di 236 nuovi casi su 18.697. In diminuzione il tasso di positività – il rapporto tra i tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta all'1,26%, così come sono in diminuzione, fortunatamente, i ricoverati, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria Covid. Secondo gli ultimi dati però, purtroppo, si sono registrati anche sei nuovi decessi.

A Napoli sospesi medici e infermieri no-vax

Per far fronte all'epidemia e ridurre i nuovi contagi, continua la campagna vaccinale. Lunedì 20 settembre anche in Campania è partita la somministrazione delle terze dosi ai soggetti considerati fragili, che in questa prima fase riguarderà i pazienti trapiantati e gli immunodepressi. In totale, in Campania sono 7.594.148 le persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, di cui 3.523.929 hanno ricevuto anche la seconda dose.

C'è ancora, però, chi non vuole il vaccino contro il Coronavirus, anche tra il personale sanitario. A Napoli, l'Asl ha sospeso 59 tra medici e infermieri che non hanno ricevuto la propria dose di vaccino. Per loro è scattata la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.