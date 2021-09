La situazione di mercoledì 15 settembre sul Coronavirus in Campania Resta stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania, mentre la campagna vaccinale stenta a riprendere dopo le settimane d’estate in cui aveva già fortemente rallentato. Ma da fine settembre si parte con le terze dosi a medici, anziani e fragili, con Pfizer e Moderna. Da oggi riaprono le scuole superiori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta pressoché stabile la curva del contagio in Campania: sono 301 i nuovi casi positivi al coronavirus in tutta la Regione emersi dall'analisi di 19.455 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) nelle ultime 24 ore. Lieve calo dei ricoveri, che restano di poco sopra le 350 unità: negli ospedali della Campania sono attualmente ricoverate causa Covid 339 persone in degenza ordinaria, mentre altre 21 si trovano in Terapia Intensiva. Si registrano invece altri 4 decessi registrati nel bollettino dell'Unità di Crisi regionale e che si riferisce come sempre alla mezzanotte del giorno precedente.

Non accenna a decollare la campagna vaccinale, ferma a poco meno del 70% dei residenti in regione: mancano solo a Napoli circa 300mila vaccinandi, mai iscrittisi in piattaforma né mai presentatisi agli open day. Circa 700mila le persone con una sola dose e dunque ancora senza immunità. Si parte intanto con la programmazione della dose di richiamo: la terza dose di vaccino anti-Covid in Campania inizierà alla fine di settembre. Si comincerà a somministrare le dosi agli ospiti e al personale delle Case di Riposo per anziani e ai pazienti trapiantati. Pina Tommasielli (medico di base e referente per la medicina territoriale dell'Unità di Crisi della Regione Campania) in una intervista esclusiva a Fanpage.it ha spiegato che saranno usati come vaccini per la terza dose sole Pfizer e Moderna, in base a quale dei due è stato usato per le prime due dosi: fuori, dunque, AstraZeneca e Janssen. "Grande apporto dai medici di base" alla campagna vaccinale, ha detto la Tommasielli, "i quali hanno contribuito con 450mila iniezioni".