Si abbassa leggermente, rispetto alle 24 ore precedenti, il tasso di positività in Campania, vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi testati, che raggiunte il 9,65 percento, rispetto al 12,21 del giorno precedente. Gli ultimi dati resi noti dall'Unità di Crisi della Regione Campania parlano infatti di 619 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 6.411 tamponi analizzati. Un dato ancora confortante, se si guardano i numeri contenuti nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi, arriva dai guariti, che come sempre da diverse settimane, supera quello dei nuovi casi: nelle ultime 24 ore le persone che hanno sconfitto il virus sono state 791. Per quanto riguarda i morti, invece, sono 18 secondo gli ultimi dati.

La diminuzione, seppur lenta, dei contagi in Campania ha comportato, fortunatamente, anche un rilassamento della pressione sul sistema sanitario. I dati sullo stato di occupazione degli ospedali della regione indicano un netto miglioramento rispetto alle settimane precedenti: in terapia intensiva, su 656 posti totali sono occupati 98, mentre nei reparti di degenza ordinaria Covid, su 3.160 posti disponibili in totale sono occupati 1.362.

Vaccino anti-Covid, in Campania somministrate 6.671 dosi

Intanto, in Campania prosegue la campagna vaccinale contro il Coronavirus – le prime dosi furono distribuite simbolicamente in tutta Europa lo scorso 27 dicembre. Secondo un report del Ministero della Salute aggiornato al 3 gennaio, in Campania sono state distribuite 33.870 dosi del vaccino contro il Coronavirus: di queste, 6.671 sono già state somministrate. In questa primissima fase, la campagna vaccinale riguarda principalmente gli operatori sanitari e i soggetti più a rischio.