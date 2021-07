Non accenna a calare la curva del contagio di Coronavirus in Campania. Preoccupa soprattutto la situazione interna degli ospedali, con i reparti ancora affollati: quasi 1.800 i ricoverati, con una lieve flessione delle terapie intensive (che qualche giorno fa avevano superato i 180 posti letto occupati ed ora scesi a "soli" 168) ma un dato costante di quasi 1.600 posti letto nelle terapie ordinarie che, invece, sono occupati da settimane ed il cui numero non accenna a diminuire.

Anche l'incidenza di contagio è in costante aumento: dopo una breve parentesi giornaliera in cui era scesa attorno al 9% circa, in 24 ore è schizzato prima al 10% ed ora è in continuo aumento: 11,01% due giorni fa e 11,42% nella sola giornata di ieri. Un dato sempre più alto rispetto alla media nazionale, stabilmente attorno al 6% ormai da qualche settimana. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione in tutta la Campania. Sono attualmente 780.104 le dosi somministrate ai cittadini campani: di questi, 240.467 hanno ricevuto la seconda dose e sono pertanto stati immunizzati, mentre altre 539.637 hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa della seconda, che verrà loro somministrata secondo calendario. La maggior parte delle persone vaccinate in Campania sono over-80, a seguire il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari. Dopo Pasqua potrebbero invece riaprire le scuole fino alla prima media anche in zona rossa (fino alla terza media in zona arancione): è quello a cui a sta lavorando il governo Draghi in questi giorni, ma l'ipotesi è stata presa in considerazione anche dal presidente regionale De Luca nelle scorse ore.