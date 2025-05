La rinascita del cinema: incassi in crescita e una novità rivoluzionaria in Campania Dopo un periodo d’incertezza a causa delle restrizioni e dell’avvento dello streaming, gli italiani stanno riscoprendo l’amore per le proiezioni in sala: +10% di incassi nel primo trimestre, e una produzione crescente di titoli nostrani. Non solo, al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata si è inaugurato un multisala all’avanguardia che promette un’esperienza tutta nuova.

C'è chi l'aveva dato per spacciato, addirittura morto, ma il cinema – come nelle migliori sceneggiature – è risorto dalle proprie ceneri. Il 2020 ha segnato un colpo durissimo all'intrattenimento dal vivo in gran parte del mondo, e gli strascischi sono stati evidenti fino all'inizio del 2023. Piano piano, però, i numeri hanno ricominciato a salire, e lo scorso anno si è tornati a respirare, con una ventata di fiducia che serviva sia agli operatori del settore che agli spettatori, che si sono ritrovati in sala grandissimi successi. Da C'è ancora domani a Il ragazzo dai pantaloni rosa, gli incassi al botteghino nel 2024 (493 milioni di euro) (2) hanno sfiorando le cifre pre-pandemia. Il merito? Soprattutto dei più giovani.

Altro che streaming, a quanto pare ragazzi e ragazze hanno riscoperto la magia dei film gustati in sala, tanto che il 43% degli ingressi riguarda le fasce 3-14 e 14-25 anni. Il trend è positivo anche per quanto concerne la produzione di film. Secondo il report “I numeri del cinema e dell'audiovisivo italiano” del Ministero della Cultura, nel 2023 sono stati prodotti 262 film 100% italiani, con un aumento del 23,7% rispetto al 2019. Numeri incoraggianti, certo, ma c'è ancora tanto da fare per rendere il cinema un luogo attrattivo e al passo con i tempi, e per portare le sale sul territorio, più vicine ai cittadini.

A Torre Annunziata, ad esempio, un cinema mancava da anni, dopo che l'ultima storica sala ha cessato l'attività nel 2022. Un vuoto nel panorama culturale che è stata finalmente colmata con l'apertura del Nexus MaxiMall Entertainment. La struttura all'avanguardia è situata nel nuovissimo centro MaxiMall Pompeii, un punto strategico e facilmente raggiungibile da tanti, che punta quindi a diventare il luogo d'aggregazione per tutta l'area Vesuviana, Napoli Sud, la costiera sorrentina e l'agro nocerino sarnese.

“Più di un cinema”, sembra questa l'idea dietro al Nexus. Cinque sale cinema da 106 posti e 1 posto disabili ciascuna, con poltrone comfort e proiettori 2K, più una sala VIP con 47 poltrone deluxe (e un posto per sedia a rotelle), audio Dolby ATMOS e servizio bar alla poltrona, per chi vuole godersi un'esperienza ancora più immersiva, o creare un evento esclusivo. Ma nel complesso c'è anche un Auditorium con 364 posti a sedere più due per disabili, tribuna retrattile e poltrone conference: uno spazio multifunzionale pensato per spettacoli teatrali e proiezioni cinematrografiche, ma anche per congressi, cene spettacolo ed eventi di rilevanza internazionale. L'inaugurazione si è tenuta lo scorso 28 aprile su invito, mentre da mercoledì 30 aprile si darà il via alle proiezioni.

