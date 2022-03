La Regione cerca una nuova sede per Soresa: servono uffici per 4500mq Soresa cerca una nuoca sede in fitto al Centro Direzionale, dovrà avere il parcheggio interno e una serie di requisiti. Offerte entro il 15 aprile.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Soresa, l'agenzia regionale che si occupa degli appalti della Sanità e gestisce anche i sistemi informatici e gli acquisti per le vaccinazioni anti-Covid19 in Campania, cerca una nuova casa in affitto. Per la nuova sede occorrono almeno 4.500 metri quadrati, secondo la società partecipata della Regione Campania, presieduta dal professor Corrado Cuccurullo. Indispensabile anche un parcheggio riservato interno per almeno 20 posti auto e 30 posti moto. Il tutto al Centro Direzionale di Napoli, nella stessa zona, quindi, dove si trova l'attuale sede presso l'isola F9, vicino al consiglio regionale.

Le offerte entro il 15 aprile 2022

Per questi motivi, Soresa ha lanciato una manifestazione di interesse per trovare eventuali immobili disponibili sul mercato, da affittate in locazione passiva e da adibire ad uffici Soresa. Per le offerte ci sarà tempo fino al 15 aprile prossimo, giorno in cui quest'anno ricade anche il Venerdì Santo, a mezzogiorno. Ma la nuova sede di Soresa dovrà rispettare precisi requisiti. Avere almeno 4500 metri quadrati a disposizione, distribuiti anche su più piani, con capacità di ospitare la governance aziendale, separata dagli altri uffici operativi, dotata di almeno 2 uffici direzionali (Direzione Generale e Presidente del CdA) dotati, ognuno, di spazio sufficiente ad accogliere un tavolo riunione per almeno 10 persone e con una quadratura netta non inferiore a 30 metri quadrati.

E, ancora, 2 sale riunioni con una quadratura netta, per ciascuna sala, non inferiore a 30 metri quadrati, 2 uffici di segreteria, 7 uffici direzionali dotati, ognuno, di spazio sufficiente ad accogliere un tavolo riunione per almeno 10 persone e con una quadratura netta non inferiore a 30 metri quadrati, 90 uffici operativi dotati, ognuno, di spazio sufficiente ad accogliere almeno 2 persone e con una quadratura netta non inferiore a 20 metri quadrati, 15 uffici operativi da destinare ai consulenti esterni, organi di controllo dotati, ognuno, di spazio sufficiente ad accogliere almeno 2 persone e con una quadratura netta non inferiore ai 20 mq, 2 aule di formazione dotate, ognuna, di spazio sufficiente ad accogliere almeno 50 persone e con una quadratura netta non inferiore ai 100 mq; 3 sale riunioni dotate, ognuna, di spazio sufficiente ad accogliere almeno 25 persone e con una quadratura netta non inferiore ai 50 mq. Inoltre, per ciascun piano (per ogni direzione, se insistenti sullo stesso piano) un’area da destinare alle apparecchiature di stampa, dotata di finestre, sistema di estrazione dell’aria convogliato verso l’esterno o un archivio con una quadratura netta non inferiore ai 20 mq.

Sono previsti poi due archivi per piano per la Centrale Acquisti per lo stoccaggio momentaneo del materiale di gara, con una quadratura netta, per ciascun archivio, non inferiore ai 20 metri quadri e controllo accessi; un archivio/deposito per la conservazione del materiale di gara con una quadratura netta non inferiore ai 160 mq e controllo accessi; 6 stanze da destinare alle commissioni di gara, ognuna con una quadratura netta non inferiore ai 20 mq; e per la direzione “Infrastrutture Tecnologiche” dovranno essere previste 1 sala da destinare al presidio ICT con una quadratura netta non inferiore ai 60 mq; 1 sala CED, con una quadratura netta non inferiore ai 50 mq e con idoneo impianto di rilevazione fumi, estinguente, raffrescamento e controllo accessi.

Tutti gli ambienti dovranno, poi, essere dotati di impianto di climatizzazione estate/inverno che garantisca almeno 4 ricambi d’aria/ora; impianto elettrico, preferibilmente con quadro di stanza; impianto d’illuminazione che garantisca almeno 350/500 lux; efficienza energetica (classe energetica minima richiesta: C); cablaggio rete dati fonia almeno categoria 5E e connessione alla fibra ottica; gruppo elettrogeno; dotazione di un locale tecnico da destinare all’ospizio dei contatori per la fornitura dell’energia elettrica e di un gruppo di continuità.