La Regione Campania si prepara ad accogliere i cooperanti evacuati dall’Afghanistan La Regione Campania si prepara ad accogliere i cooperanti collaboratori della missione italiana in Afghanistan, che in queste ore sono in fuga dal paese asiatico, caduto in mano ai Talebani a vent’anni dalla loro cacciata. Saranno ospitati in strutture dove osserveranno i canonici dieci giorni di quarantena, anche in caso di tamponi negativi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Regione Campania ha dato la propria disponibilità al Governo italiano per ospitare presso le proprie strutture i cooperanti e collaboratori della missione italiana in Afghanistan, che in queste ore stanno arrivando da Kabul attraverso un ponte aereo istituito dalle autorità. Man mano che arriveranno a Roma, a seconda delle necessità potranno dunque essere trasferiti anche in Campania per i dieci giorni di quarantena obbligatori, anche in caso di negatività al tampone. I dettagli saranno poi definiti nelle prossime ore con il Dipartimento della Protezione Civile per quanto riguarda il programma di trasferimento e le modalità del caso.

Nonostante dunque i proclami di "governo aperto alle donne" e di "nessuna vendetta", i Talebani stanno rastrellando in tutto l'Afghanistan i cittadini che abbiano collaborato a qualunque titolo con i governi occidentali, oltre ad oppositori di qualunque tipo. Le immagini di queste ore mostrano i Talebani entrare armati di kalashnikov nelle case degli afghani, alla ricerca di potenziali "cospiratori". Ed è dunque una corsa contro il tempo per evacuare questi cittadini che rischiano, più degli altri, anche pene drastiche. Nelle ultime ore sono stati evacuati quasi 20mila cittadini afghani, ed altri 6mila almeno attendono di potersi imbarcare al più presto. L'Italia stessa "in soli 4 giorni è riuscita a evacuare già 600 afghani, un lavoro svolto in collaborazione con il ministero degli Esteri e degli Interni", ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. E anche la Regione Campania, dunque, si è detta pronta a fare la sua parte. Questa la nota pubblicata questa mattina da Palazzo Santa Lucia: