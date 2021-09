La regione Campania a ospedali e Asl: stop alla nostra fornitura di mascherine FFP2

Con una nota protocollata il 16 settembre l’Unità di Crisi della Regione Campania fa sapere che sarà sospesa dal 18 settembre 2021 la fornitura di mascherine FFP2 per il personale sanitario, che dovrà basarsi solo su quella delle proprie aziende. “Si comunica che la Struttura Commissariale in data 18.08.2021 ha informato la Scrivente che sarà temporaneamente sospesa la distribuzione e la fornitura dei facciali filtranti FFP2/KN95. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a provvedere autonomamente all’approvvigionamento dei suddetti DPI”.

Stop alla fornitura di mascherine FFP2 per tutte le Asl, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS della Regione Campania. Con una nota protocollata il 16 settembre, l'Unità di Crisi ha comunicato che non potrà più garantire, dal 18 settembre, la consegna delle mascherine e che sospenderà quindi temporaneamente la fornitura aggiuntiva a quella già prevista dalle singole aziende, dei DPI FFP2/KN95.

Si comunica che la Struttura Commissariale in data 18.08.2021 ha informato la Scrivente che sarà temporaneamente sospesa la distribuzione e la fornitura dei facciali filtranti FFP2/KN95. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a provvedere autonomamente all'approvvigionamento dei suddetti DPI stante l'evolversi della situazione epidemiologica e la conseguente riduzione al minimo delle giacenze presso il deposito regionale, al fine di garantire la corretta tutela del personale sanitario coinvolto nella gestione emergenziale. Sarà cura della Scrivente avvisare le SS.LL. in indirizzo non appena ci sarà una ripresa delle consegne di facciali filtranti FFP2/KN95 da parte della Struttura Commissariale.