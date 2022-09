La pescheria non ha il contatore: scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica, 3 denunciati Accade a Marigliano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri forestali hanno denunciato i tre responsabili di una pescheria della città.

A cura di Valerio Papadia

Nessun contatore a registrare i consumi dell'energia elettrica, ma un allaccio abusivo alla rete pubblica: in questo modo, una pescheria di Marigliano non pagava la bolletta della luce. La scoperta è stata effettuata, come detto, a Marigliano, cittadina nella provincia di Napoli, dai carabinieri della locale stazione forestale, impegnati in alcuni controlli sul territorio. I militari dell'Arma, insieme ai tecnici specializzati, hanno controllato la pescheria, notando l'assenza del normale contatore: nell'approfondire i controlli, si sono accorti che l'attività commerciale era collegata direttamente alla rete elettrica pubblica tramite un allaccio abusivo. Migliaia di euro il danno stimato ai danni della società erogatrice del servizio, altrettanto il corposo risparmio per i gestori dell'attività.

La pescheria era completamente abusiva: nessuna autorizzazione

I carabinieri hanno così identificato i tre responsabili della pescheria, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria: devono rispondere di concorso in furto aggravato. Per i tre sono poi scattate anche sanzioni amministrative salatissime, dal momento che i militari dell'Arma hanno scoperto anche che l'attività commerciale veniva condotta senza alcuna autorizzazione.