La marijuana arriva a Napoli via posta: trovata in un centro spedizioni tra i pacchi da consegnare Un carico di marijuana scoperto in un centro di spedizioni a Napoli Ovest; la droga proveniva dalla Spagna, il pacco confuso tra quelli da consegnare.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un pacco con quattro chili e cento grammi di marijuana è stato rinvenuto dai carabinieri in un centro di spedizioni della periferia occidentale di Napoli; la droga proveniva dalla Spagna, è stata intercettata prima che venisse spostata verso una nuova destinazione, probabilmente una piazza di spaccio. Il modo con cui la droga è arrivata nel centro di spedizioni è al centro di indagini.

La struttura potrebbe essere stata usata semplicemente come deposito, ma è possibile che, al contrario, lo stupefacente sia stato inviato dalla Spagna proprio tramite corriere. E non si esclude che, allo stesso modo, avrebbe potuto lasciare il centro, confuso tra i pacchi da consegnare. Con qualche possibile inconveniente: un pacco da dieci chili era arrivato ad un cittadino di San Giorgio a Cremano, che aveva ordinato online del muschio per il presepe.

La droga dalla Spagna spedita per posta tramite i corrieri

Alla struttura di Napoli Ovest i carabinieri del Nucleo Investigativo sono arrivati col web patrolling, ovvero monitorando e setacciando la Rete e i circuiti di vendita online. Indagini che, già nel recente passato, avevano portato a risultati simili, sempre nel campo del traffico internazionale di stupefacenti.

Alla fine di febbraio due corrieri erano stati arrestati nei pressi di via Montagna Spaccata, a Pianura, trovati con un pacco contenente otto chili di marijuana. Poche ore dopo, un sequestro simile: nella sede di una importante società di spedizione era stato trovato un pacco, anche in quel caso proveniente dalla Spagna, contenente quasi 7 chili di marijuana.

Il sequestro più ingente, invece, risale al 2019: in quella circostanza i carabinieri sequestrarono 35 chili di marijuana che, inviati dalla Spagna, arrivavano in un centro di smistamento di Casoria; in quelle indagini i militari accertarono che con questo sistema erano arrivati in Italia 120 chili di marijuana, per un valore complessivo di circa un milione di euro.