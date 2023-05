La festa per lo Scudetto anche in Parlamento: il Napoli Club prepara “iniziativa scenografica” I parlamentari tifosi del Napoli starebbero preparando una iniziativa per festeggiare la vittoria dello scudetto, in occasione del match con l’Udinese.

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli arriveranno anche a Montecitorio: i membri del Napoli Club Parlamento starebbero preparando una "iniziativa scenografica" per celebrare il terzo scudetto degli azzurri, che dopo 33 anni di attesa potrebbe arrivare nelle prossime ore, con la partita tra Lazio e Sassuolo di domani o con quella tra Udinese e Napoli di venerdì. Non è ancora chiaro se l'intenzione sia di inneggiare un coro o se sia in preparazione anche uno striscione da srotolare.

A far trapelare l'indiscrezione è l'agenzia Adnkronos. Il Napoli Club Parlamento raccoglie supporter azzurri di tutti gli schieramenti, divisi dalle idee politiche ma accomunati dalla fede azzurra: tra gli altri ci sono Gianluca Cantalamessa, Sergio Costa e Federico Cafiero De Raho (Cinque Stelle), Francesco Emilio Borrelli (Verdi), Gimmi Cangiano e Marta Schifone (Fratelli d'Italia). La festa potrebbe esplodere venerdì sera, in occasione dell'incontro con l'Udinese (in programma alle 20.45), se gli azzurri dovessero espugnare la Dacia Arena; i festeggiamenti sarebbero comunque vincolati ai lavori d'Aula.

Inoltre, diversi onorevoli avrebbero messo in programma una trasferta ad Udine per andare allo stadio ad assistere alla partita della squadra guidata da Luciano Spalletti. Nei prossimi giorni è infine prevista una visita del Napoli Club Parlamento al centro sportivo di Castelvolturno, con un incontro con la dirigenza della Ssc Calcio Napoli; tra le iniziative, un gemellaggio con il Club Napoli "Roma Azzurra", il primo club fondato nella Capitale per raggruppare i tifosi del Napoli che vivono a Roma o nei dintorni.