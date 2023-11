Il bacio al Quadro della Madonna di Pompei: cos’è e quando si svolge la discesa della tela sacra Ogni anno, il 13 di novembre, al Santuario di Pompei si svolge la tradizionale Discesa del Quadro e il successivo rito del Bacio, per ricordare il giorno in cui il quadro arrivò nella città mariana nel 1875.

A cura di Valerio Papadia

Il quadro della Madonna custodito nel Santuario di Pompei

L'autunno è ricco di celebrazioni al Santuario della Beata Vergine di Pompei, nella provincia di Napoli: i fedeli e la città tutta si preparano a rendere omaggio alla Madonna. All'inizio del mese di ottobre, la città mariana viene presa d'assalto da migliaia di persone: oltre alla Supplica, infatti, si tiene anche un altro evento importante all'interno del Santuario: la Discesa del Quadro. L'evento si celebra, come la Supplica, due volte l'anno: il 13 novembre, ovvero nell'anniversario dell'arrivo del quadro nel Santuario, e il primo venerdì di ottobre, ovvero quello che precede la prima domenica del mese, in cui i fedeli si raccolgono nel Santuario per la Supplica. Una volta calata la tela avviene il rito del bacio al quadro della Madonna di Pompei.

Che cos'è la Discesa del Quadro della Madonna di Pompei

Ma in cosa consiste esattamente il rito della Discesa del Quadro della Madonna di Pompei? Come detto, due volte l'anno, il quadro raffigurante la Beata Vergine Maria viene posizionato ai piedi dell'altare maggiore del Santuario: migliaia di fedeli si recano dunque in pellegrinaggio per baciare la tela e rendere così omaggio alla Madonna.

La storia del quadro della Beata Vergine

La Discesa del Quadro è una cerimonia che, come detto, si ripete ogni anno. Ma cosa celebra esattamente? In sostanza, la nascita vera e propria della Pompei che oggi conosciamo. Nel 1875, infatti, il suo fondatore, il Beato Bartolo Longo, affidò ad un carrettiere il quadro raffigurante la Madonna perché lo portasse da Napoli, dove gli era stato regalato, fino a Valle di Pompei, nel Santuario che stava facendo edificare. La sacra tela arrivò a Pompei su un carretto usato di solito per trasportare il letame. Per celebrare questo avvenimento, sin dagli anni Settanta, nel Santuario il quadro viene messo "a disposizione" dei fedeli, che possono così rendere grazie alla Madonna.