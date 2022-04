La Cumana chiude sabato 23 e domenica 24 aprile, poi ci ripensa a causa del Comicon

Prima l'annuncio, poi il passo indietro: la Cumana, linea ferroviaria che collega Montesanto, nel cuore del capoluogo, a Torregaveta (Bacoli), in provincia, avrebbe dovuto chiudere sabato 23 e domenica 24 aprile, a causa di lavori di manutenzione per garantire la sicurezza dell'infrastruttura. Ma l'Eav, azienda del trasporto pubblico che gestisce la linea, ci ha ripensato e ha deciso di rimandare l'interruzione del servizio a causa del Comicon, l'importante fiera del fumetto, gaming e tecnologia, prevista alla Mostra d'Oltremare dal 22 al 25 aprile. Il polo fieristico di Fuorigrotta, infatti, è servito proprio dalla Cumana e dalla stazione di Mostra e, vista l'affluenza prevista, l'azienda ha deciso di fare un passo indietro e di posticipare gli interventi e quindi la chiusura.

Per informare l'utenza sulla sua decisione e sul ripristino del servizio ferroviario sabato 23 e domenica 24 aprile, l'Eav ha diramato una nota:

In considerazione della concomitanza con l’evento Comicon che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la prevista interruzione del servizio ferroviario della linea Cumana nei giorni 23 e 24 aprile viene revocata. I lavori previsti sono quindi rimandati, anche se l’azienda precisa che questo sarà l’ultimo rinvio possibile per non compromettere la realizzazione di un progetto di vitale importanza per il futuro della mobilità cittadina e dei campi flegrei. L’adeguamento della tratta ferroviaria con il raddoppio della linea Cumana è un’opera indispensabile attesa da anni. Pertanto nei giorni 23 e 24 aprile p.v. la circolazione sulla linea Cumana sarà regolare