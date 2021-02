La Campania si sta muovendo per acquistare da sola le dosi di vaccino anti-Covid per i suoi residenti aventi diritto. A darne notizia è il presidente della Regione Vincenzo De Luca, durante la sua settimanale diretta video sui social: "Non ne parliamo finché non siamo certi, ma la Campania – dice – si sta muovendo per acquistare altri vaccini fuori dal l'Italia oltre alle dosi fornite attraverso il commissario all'emergenza".

I numeri sono molto bassi rispetto alla partenza sprint di inizio anno: "Dobbiamo registrare che vi è stata una grande illusione nelle forniture di dei vaccini. Solo 140mila persone hanno fatto le due dosi di vaccino in Campania, numero basso perché mancano le dosi – dice De Luca -. La Campania sta facendo una battaglia per avere le stesse dosi distribuite alle altre regioni. Con questo ritmo – spiega – rischiamo di vedere emergere le varianti e di rendere inutili anche le vaccinazioni fatte fino ad oggi".

Il governatore regionale nei mesi passati fu uno dei principali ‘sponsor' del vaccino, al momento resta l'unico politico italiano ad essersi fatto inoculare le due dosi di Pfizer-BionTech (non senza polemiche per il plateale gesto). La Campania era prima per dosi inoculate ai cittadini poi ha ovviamente accusato il rallentamento fortissimo causato dal blocco delle forniture da parte dei produttori, da Pfizer-BionTech ad AstraZeneca.

Qualche ora fa la Regione con un avviso ha comunicato di aver avviato la campagna di vaccinazione del personale scolastico, l'adesione alla quale è volontaria. Si legge nella nota: