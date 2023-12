La Campania è la regione nel mondo in cui si mangia meglio secondo TasteAtlas La nota guida online su viaggi e gastronomia ha stilato la classifica 2023-2024 delle 100 regioni nel mondo in cui si mangia meglio: al primo posto spicca la Campania, ma ci sono tantissime altre regioni italiane in graduatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La Campania è la regione nel mondo in cui si mangia meglio. A decretarlo TasteAtlas, nota guida online di viaggi e gastronomia, che ha stilato la classifica "100 Best Food Regions in the World" per il 2023-2024, ovvero le 100 migliori regioni nel mondo per il cibo. La guida aveva già decretato l'Italia come il Paese in cui si mangia meglio nel mondo, e questa scelta si riflette anche nella classifica delle regioni mondiali in cui il cibo è un'eccellenza: dei primi 10 posti, infatti, sei sono occupati da regioni italiane. Come detto, la Campania svetta in cima alla classifica, seguita subito dopo dall'Emilia Romagna; in quinta posizione troviamo poi la Sicilia, mentre le posizioni 7, 8, 9 e 10 sono occupate rispettivamente da Lazio, Toscana, Lombardia e Liguria.

I migliori 25 piatti in Campania per TasteAtlas

Tra i consigli e le classifiche che è possibile trovare su TasteAtlas – guida che fornisce tantissime informazioni e infografiche sui viaggi e sulla gastronomia, soprattutto locale – è possibile trovare anche quella che stila i migliori 25 piatti o pietanze che è possibile assaggiare in Campania. Ecco quali sono i migliori piatti in Campania secondo TasteAtlas:

Pizza napoletana Mozzarella di bufala campana Linguine allo scoglio Parmigiana alla napoletana Provolone del monaco Provola Gnocchi alla sorrentina Torta caprese Graffe napoletane Insalata caprese Spaghetti alle vongole Mozzarella in carrozza Salame Napoli Ricotta di bufala campana Spaghetti alla puttanesca Sfogliatella Zeppole Pastiera Chiacchiere Pasta alla caprese Impepata di cozze Delizia al limone Pesce all'acqua pazza Carne alla pizzaiola Struffoli