Nonostante il calo evidente dei contagi – complice la campagna vaccinale che viaggia ormai spedita – la Campania si conferma purtroppo la regione italiana con più persone attualmente positive al Coronavirus. A rivelarlo sono i dati della Fondazione Gimbe che, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, ne monitora l'andamento nelle varie regioni italiane. Ad oggi, 7 giugno (i dati dell'ultimo monitoraggio del Gimbe hanno preso in esame le due settimane 23 maggio-7 giugno) la Campania mostra 62.927 persone attualmente positive, più di tutte le altre regioni italiane: seconda è la Lombardia, che ha oltre un terzo in meno degli attualmente positivi della Campania.

Purtroppo, secondo i dati del Gimbe, ad oggi, 7 giugno, la Campania risulta la prima regioni in Italia anche per quanto riguarda gli attualmente positivi ogni 100mila abitanti: sono 1.102. Basti pensate che la seconda in classifica, la Sardegna, ha 771 casi positivi ogni 100mila abitanti, mentre la media nazionale si attesta su 316 casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti.

L'andamento della pandemia in Campania

Il calo dei contagi in Campania, come detto, è però innegabile. Il bollettino diramato oggi – lunedì 7 giugno – dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, parla di 177 nuovi casi a fronte di 3.406 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tampono risultati positivi su quelli analizzati – si attesta dunque al 5,2%: un dato in crescita rispetto ai giorni scorsi, ma ad ogni modo basso. L'ultimo bollettino sulla pandemia di Coronavirus in Campania ha rivelato purtroppo anche 10 nuovi decessi, mentre sono stati 723 i guariti.