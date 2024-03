La banda in processione per la Madonna dell’Arco suona i The Kolors: il video è virale La banda che guida i manifestanti omaggia il gruppo musicale partenopeo e il loro successo “Un ragazzo, una ragazza”, portato all’ultimo Festival di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è raro, anche settimane prima della Domenica delle Palme e della Pasqua, imbattersi, per le strade di Napoli e provincia, in gruppi più o meno nutriti di persone, di bianco vestite, con fasce rosse in vita e azzurre a tracolla, che portano in processione stendarsi ed effigi della Madonna dell'Arco, il cui culto è molto sentito. Spesso, questi gruppi sono accompagnati da una banda musicale, che intona brani sacri, o almeno dovrebbe, ma non sempre è così. Ne è un esempio quanto accaduto proprio la Domenica delle Palme nel Napoletano, dove una banda in processione ha suonato "Un ragazzo, una ragazza", brano che il gruppo napoletano The Kolors ha portato all'ultimo Festival di Sanremo.

Il passaggio della processione e della sua singolare banda è stato immortalato in un video, che è stato poi pubblicato su TikTok, diventando in poco tempo virale. Oltre alle visualizzazioni, il video ha collezionato tanti commenti: in molti riferiscono di aver avuto esperienze simili e di aver assistito al passaggio di bande musicali analoghe, che suonavano canzoni decisamente più pop di quelle che si associano normalmente alla Chiesa.