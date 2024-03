L’11 ottobre Napoli celebra la lotta alla camorra: la proposta di Catello Maresca in Aula La proposta lanciata da Catello Maresca: “Una giornata per celebrare la lotta alla camorra ogni anno con manifestazioni, dibattiti, incontri e spettacoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli città anti-camorra. La proposta per dedicare una giornata alla lotta alla criminalità organizzata arriva dal consigliere comunale e magistrato anti-clan Catello Maresca, leader dell'opposizione di centrodestra. C'è anche una data: l'11 ottobre di ogni anno per celebrare la ricorrenza cn manifestazioni di piazza, mostre, convegni e dibattiti che coinvolgano tutti i cittadini, a cominciare dagli studenti e dai più giovani. Maresca ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per "l'istituzione della giornata contro l'influenza della camorra nella città, con lo slogan: Napoli città anticamorra, da celebrarsi il giorno 11 ottobre".

"Va combattuto il falso mito del potere e della ricchezza"

"È fondamentale – scrive Maresca – combattere l'organizzazione criminale della camorra su diversi fronti, promuovendo una cultura anticamorra e adottando strategie integrate per contrastare le sue attività illegali, ma prima ancora la sua capacità di fare proseliti, soprattutto tra i più giovani".

La camorra esercita ancora sui giovani un'attrattiva considerevole, sfruttando il falso mito del potere e della ricchezza rapida, approfittando anche di diffuse sacche di devianza minorile. Tale capacità attrattiva si basa sull'illusione di uno status sociale elevato, di acquisire “rispetto” e fare facili guadagni, spesso veicolati attraverso una cultura distorta del successo e della soddisfazione personale. I giovani, spesso provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati o in cerca di un'identità e di un senso di appartenenza, possono essere particolarmente vulnerabili di fronte a questo tipo di influenze.

E aggiunge:

La camorra, così, si presenta per i giovani come un'alternativa al disagio sociale e alla mancanza di opportunità, un’apparente strada verso il successo che invece è intrisa di violenza, illegalità e compromessi morali. È fondamentale, pertanto, contrastare questa attrattiva deviante attraverso l'educazione, l'accesso a opportunità legittime di crescita e di sviluppo personale, e la promozione di valori di integrità, solidarietà e rispetto per la legalità.

Il magistrato anti-clan, poi, ricostruisce anche la storia dell'organizzazione camorristica:

La camorra è un'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria della Campania, risalente al XVII secolo, ed è una delle più antiche e potenti organizzazioni criminali in Italia. La struttura organizzativa della Camorra è divisa in singoli gruppi chiamati clan, ognuno con un capo o boss, che può contare su decine di affiliati, differenziandosi per influenza territoriale, struttura organizzativa, forza economica e modus operandi. Le principali attività della camorra riguardano il traffico di droga, il racket, la contraffazione, il gioco d’azzardo, lo sfruttamento della prostituzione, lo smaltimento illegale di rifiuti e il riciclaggio di denaro provento di attività illecite. Nonostante le trasformazioni economiche e sociali, e malgrado l’incessante azione repressiva svolta dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, la camorra è ricomparsa ciclicamente nella storia di Napoli e della Campania, rimanendo un problema radicato nella società.

Una giornata per celebrare la lotta alla camorra

Da qui, la proposta di una giornata per celebrare la lotta alla camorra. "L’obiettivo e lo spirito della giornata è importante e consiste nel coinvolgere la comunità e trasmettere un forte messaggio di opposizione alla criminalità organizzata. Le principali attività che potranno essere organizzate in occasione della giornata contro l'influenza della camorra nella città sono numerosissime, ed a mero scopo esemplificativo si elencano le seguenti":

1. Cerimonia commemorativa: Organizzare una cerimonia ufficiale con discorsi commemorativi da parte delle autorità locali, dei leader comunitari e dei familiari delle vittime.

2. Momento di silenzio: Osservare un momento di silenzio per onorare le vittime della camorra e riflettere sull'impatto devastante del crimine organizzato.

3. Mostra fotografica: Allestire una mostra fotografica che documenti storie e volti delle vittime della camorra, così come le iniziative di contrasto al crimine organizzato.

4. Conferenze e dibattiti: Organizzare conferenze e dibattiti su temi legati alla criminalità organizzata, alla lotta contro la camorra e alla promozione della legalità.

5. Incontri con testimoni: Invitare testimoni di crimini legati alla camorra, sopravvissuti o familiari delle vittime, per condividere le loro esperienze e sensibilizzare il pubblico.

6. Proiezioni di documentari: Organizzare la proiezione di documentari che raccontano storie di vittime della camorra e le iniziative di contrasto al crimine organizzato.

7. Laboratori educativi: Organizzare laboratori educativi nelle scuole e nei centri giovanili per sensibilizzare i giovani sui rischi della criminalità organizzata e promuovere la cultura antimafia.

8. Spettacoli teatrali o performance artistiche: Organizzare spettacoli teatrali, concerti o altre performance artistiche che affrontano il tema della criminalità organizzata e della

memoria delle vittime. 9. Marcia o manifestazione pubblica: Organizzare una marcia o una manifestazione pubblica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della lotta alla camorra e per chiedere giustizia per le vittime.

10. Campagna di sensibilizzazione: Avviare una campagna di sensibilizzazione sui media locali e sui social media per diffondere messaggi contro la camorra e promuovere la cultura della legalità e della solidarietà.