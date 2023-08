Ivan Mattiello, 18 anni, è scomparso da Aversa da due giorni: l’appello del sindaco Del giovane, originario di Aversa e residente a Teverola, nel Casertano, non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 23 agosto.

A cura di Valerio Papadia

Sale la preoccupazione per Ivan Mattiello, ragazzo di 18 anni del quale non si hanno più notizie da due giorni: il giovane è infatti scomparso nella mattinata di mercoledì 23 agosto da Aversa, nella provincia di Caserta, città della quale è originario, anche se attualmente vive nella vicina Teverola. Stando a quanto si apprende, l'ultimo avvistamento di Ivan Mattiello sarebbe avvenuto alle prime luci di mercoledì mattina, intorno alle 7, nella zona delle palazzine Unrra Casas ad Aversa.

L'appello del sindaco di Aversa: "Chiedo l'aiuto di tutti"

Quando la notizia della scomparsa di Ivan Mattiello si è diffusa, entrambe le comunità, sia quella di Aversa che quella di Teverola, si sono attivate: tanti sono stati gli appelli diffusi, non soltanto da famigliari e amici, ma anche dalle cittadinanze, sui social network. Tra questi c'è anche il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che su Facebook ha scritto: "Chiedo aiuto a voi tutti per una massima condivisione. Ivan da poco ha compiuto 18 anni ed è irreperibile da ieri mattina (il 23 agosto, ndr), diamo tutti una mano a ritrovarlo. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell’ordine. Ringrazio tutti voi per quanto farete".