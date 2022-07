Italo assume diplomati a Napoli: si cercano hostess e steward di stazione La compagnia ferroviaria dell’Alta Velocità è alla ricerca di hostess e steward da inserire in varie stazioni in Italia, tra cui quella di Napoli Centrale.

A cura di Valerio Papadia

Offerte di lavoro, in questa estate rovente, a Napoli: Italo Treno, compagnia ferroviaria dell'Alta Velocità, è infatti alla ricerca di hostess e steward di stazione da inserire in diversi scali italiani, tra cui anche Napoli Centrale. Nello specifico, Italo è alla ricerca di 27 steward e hostess per potenziare il suo organico: l'offerta di lavoro – alla quale è possibile candidarsi sul sito di Italo – è aperta ai laureati ma anche ai diplomati. Una volta superata la prima selezione, il prossimo 19 settembre partiranno i corsi di formazione, della durata di un mese, prima di cominciare a lavorare a tutti gli effetti come hostess e steward di stazione.

I requisiti per candidarsi e la mansioni di hostess e steward

Sul sito di Italo è possibile, oltre a reperire le informazioni per sottoporre la propria candidatura, anche conoscere i requisiti richiesti per farlo. Ecco, di seguito, quali sono:

Titolo di Studio: diploma/Laurea

Esperienza settore retail, turismo, trasporto

Esperienza > 2 anni nel retail: preferenziale

Esperienze lavorative all’estero: preferenziali

Conoscenza lingua inglese: fluente

Conoscenza seconda lingua: preferenziale

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Soft Skills:

Orientamento al cliente

Problem solving operativo

Flessibilità

Comunicazione e relazione interpersonale

Per quanto riguarda le mansioni che hostess e steward una volta superata la selezione e completato il corso di formazione, invece, queste sono le seguenti: