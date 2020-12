Non le manda a dire, come sempre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha detto la sua sulle misure che il Governo si sta apprestando a prendere per evitare che durante le festività natalizie i contagi di Coronavirus possano aumentare. A margine della consegna dei nuovi bus acquistati dalla Regione per il trasporto pubblico, il governatore campano ha dichiarato: "Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania. È indecente – ha aggiunto De Luca – anche l'algoritmo. La Regione più in difficoltà è il Veneto che è in zona gialla da sempre, ancora oggi. È possibile avere queste assurdità in un paese serio".

De Luca ha parlato anche della possibilità di consentire alle famiglie di riunirsi per i cenoni di Natale e Capodanno: "Mi è capitato di ascoltare qualche dichiarazione di esponenti di Governo secondo cui dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia nei 2-3 giorni di feste. Questo non è un atto di generosità, è un atto di idiozia e di irresponsabilità". Secondo il governatore della Campania, infatti, permettere alle famiglie di riunirsi significherebbe condannare gli anziani "alle terapie intensive a gennaio". "Abbiamo detto che quest'anno non ci sarà né Natale né Capodanno, se vogliamo essere seri e se non vogliamo, per 2 o 3 giorni di rilassamento, piangere lacrime amare a gennaio" ha concluso il governatore De Luca.