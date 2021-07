La città di Napoli festeggia la vittoria dell'Italia sulla Spagna agli Europei di calcio e la finale al solito modo: trombette e cortei di auto disseminati in gran parte del centro, in particolare sul Lungomare Caracciolo, a Mergellina ma anche nella zona collinare. Cortei di auto al Vomero e a Posillipo, molta gente ha visto le partite in maxi-schermi improvvisati in alcuni bar in zona Decumani ma anche nella zona di Santa Lucia. Risultato: dopo la sofferta partita, la conclusione in pareggio al novantesimo, gli ancor più sofferti supplementari e quella che viene definita universalmente la «lotteria dei calci di rigore», al goal di Jorginho si è scatenato un putiferio.

Il tempo di vedere i festeggiamenti di Wembley in tv e poi via, lungo le strade con scooter, auto, trombette e l'immancabile tricolore sventolante, come non si vedeva da molto tempo

Immancabile per i tifosi il bagno nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, tradizionale ritrovo degli appassionati di calcio ad ogni vittoria del Napoli o della Nazionale. Segnalati festeggiamenti in molte zone dell'area Nord, in particolare a Frattamaggiore, con cortei di auto in centro.