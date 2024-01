IT-Alert in Campania, stop ai messaggi di esercitazione. Il 90% ha ricevuto il messaggio. E 1 su 10 per due volte Con la simulazione di oggi, 25 gennaio, sul “rischio collasso grande diga” tra le province di Benevento e Caserta, si sono concluse le esercitazioni IT-Alert in Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Alle ore 12 di oggi, tra le province di Benevento e Caserta, i cellulari hanno squillato: si è trattato dell'ultimo test IT-Alert in Campania. Sì perché, con il test di oggi, simulazione relativa al "rischio collasso grande diga" – con riferimento, nello specifico, alla diga di Presenzano – si sono concluse sul territorio della Regione Campania le simulazioni di IT-Alert, il sistema di allerta per catastrofi e calamità varato dal Governo che avverte la cittadinanza, in caso di pericolo, direttamente sui propri cellulari.

Come è accaduto sempre durante le simulazioni IT-Alert, anche oggi, oltre allo squillo sul telefono, i cittadini hanno ricevuto anche un questionario da compilare. Come ha reso noto la Regione Campania, oggi, il 93,3% dei cittadini nell'area individuata a ridosso della diga di Presenzano ha indicato, attraverso il questionario di cui prima, di aver compreso in maniera chiara il testo del messaggio e il suo contenuto, che riferiva, appunto, dell'eventualità di un incidete alla diga di Presenzano. È emerso, altresì, che l'89,4% della popolazione individuata ha ricevuto correttamente il messaggio, mentre è stato più difficile la ricezione nelle zone più impervie.

Il dato curioso, però, si riferisce al 9,4% della popolazione individuata tra le province di Caserta e Benevento, in prossimità della diga. Questa porzione di popolazione, infatti, oggi ha ricevuto il messaggio due volte sullo stesso cellulare.