Istruttore di fitness muore in palestra a Marano: il corpo trovato dai clienti Un istruttore di fitness è morto all’interno di una palestra a Marano di Napoli, nell’hinterland del capoluogo partenopeo. Il corpo trovato dai clienti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il corpo privo di vita di un istruttore di fitness è stato trovato all'interno della palestra dove lavorava: la tragedia è avvenuta a Marano di Napoli. Sul posto, i carabinieri della locale compagnia che stanno coordinando le indagini. Al momento però, riferiscono fonti investigative a Fanpage.it, prende corpo l'ipotesi del decesso per cause naturali, forse in seguito ad un malore. Non è stato ancora disposto l'esame autoptico, ma vicino al corpo è stato trovato del sangue, forse causato dalla caduta in seguito al malore.

A trovare il corpo dell'uomo, cinquant'anni, sono stati i clienti della palestra, che stamattina si erano recati all'interno del locale che si trova in pieno centro a Marano di Napoli, nell'hinterland del capoluogo partenopeo. Il corpo, stando alle prime testimonianze, era riverso sul pavimento, privo di vita e con alcune tracce di sangue limitrofe al corpo. I carabinieri di Marano di Napoli sono subito giunti sul posto assieme al medico legale: l'ipotesi più probabile, come apprende Fanpage.it da fonti investigative, sarebbe un malore in seguito al quale l'uomo sarebbe caduto, ormai deceduto. Non è previsto, al momento, l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Paura e sconcerto tra i clienti della palestra che hanno scoperto il corpo dell'uomo questa mattina. Se l'ipotesi del malore e dunque della morte naturale, probabile che arriverà anche il via libera per i funerali, non dovendosi effettuare nuovi esami e dunque senza ricorrere al sequestro della salma a scopo investigativo. Nelle prossime ore, la probabile decisione del medico legale e degli inquirenti sulla vicenda.