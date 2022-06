Ispezione al ristorante in Penisola Sorrentina: tutti i lavoratori irregolari o a nero Su dieci dipendenti, 8 erano irregolari – per mancata sottoposizione alla visita medica e mancata formazione – e due ‘lavoravano ‘in nero’.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza lavoro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si fa un gran parlare in questi ultimi mesi di forte ripresa del turismo e delle attività ricreative del lavoro nei ristoranti e nei bar e di come gli imprenditori lamentino di non trovare manodopera perché – sostengono – i lavoratori preferiscono il Reddito di cittadinanza al lavoro. La questione ovviamente non sta in questi termini e le centinaia di lettere giunte a Fanpage.it che parlano di sfruttamento e precariato lo dimostrano.

Ci sono poi vicende che oggettivamente fanno cascare le braccia. In queste settimane Carabinieri e Guardia di Finanza stanno battendo i territori a vocazione turistica della Campania – che sono tanti – per verificare se nei locali, bar, ristoranti, pub eccetera, sono rispettate le norme igienico sanitarie ma anche quelle per il corretto inquadramento dei lavoratori che vi operano. A Piano di Sorrento i militari i della locale stazione e per i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli sono andati per cercare lavoro sommerso e lo hanno trovato. Durante le operazioni, infatti, i militari hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante ubicato in pieno centro cittadino. Sui 10 lavoratori trovati, 8 sono risultati irregolari mentre gli altri 2 erano addirittura in nero, ovvero invisibili alla previdenza sociale e senza alcuna tutela.

In pratica la totalità degli impiegati non era regolare. Le irregolarità riguardano la mancata sottoposizione alla visita medica di dipendenti e la mancata formazione dei dipendenti. Per l’imprenditore anche sanzioni penali per quasi 34mila euro e sanzioni amministrative per 9.700 euro. L’attività è stata, ovviamente, sospesa, in attesa della regolarizzazione di camerieri, baristi e quant'altro.