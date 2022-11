Ischia, storia della bambola perduta. Ora si cerca la piccola proprietaria del giocattolo Una bambolina di pezza è riemersa dal fango di Casamicciola: una donna l’ha ripulita e ridato dignità. E che ora lancia un appello: “Troviamo la proprietaria”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una bambolina affondata nel fango durante la frana di Casamicciola ha riacquisito il proprio "colore". Merito di una dei tanti residenti che in questi giorni sta lavorando assieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine per riportare Ischia a com'era fino a venerdì scorso. E che ora lancia un appello: ritrovare la proprietaria della bambolina. Sui social, le foto del "prima e dopo" della piccola bambolina di pezza hanno subito fatto il giro della Rete, e chissà che davvero la proprietaria non possa riabbracciare la sua bambolina dai capelli rossi.

"Ho trovato nel fango questa piccola bambola che porterò con me", ha spiegato Regina Buono, una delle residenti della zona, "Il fango nella Spa del Manzi difficilmente lo dimenticherò, c'è tanto da fare case piene di fango gente da aiutare senza parlare, qui siamo solo a piazza Bagni lontani dalla sciagura. Grazie, tutti stanno aiutando in tutti i modi", ha concluso, "e magari insieme troviamo la proprietaria della bambolina". La bambolina è riemersa, sporca di fango, poco distante da Piazza Bagni a Casamicciola. Regina Buono l'ha ripulita, le ha ridato dignità e colore. E ora spera di poter ricongiungere bambolina e proprietaria.

Un appello subito ricondiviso da tantissime persone. La speranza è che il messaggio possa arrivare anche alla piccola proprietaria, e che possa servirle a ridonare il sorriso dopo i giorni del fango e della paura. Così Regina Buono, sui social dove ha condiviso le immagini della bambolina assieme ad altre del fango ad Ischia:

Leggi anche Il cane del bimbo morto nella frana di Ischia, rifugiato da giorni in auto