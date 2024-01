Travolta da auto mentre va in bicicletta, morta una donna di 50 anni ad Acerra La vittima è Aigul Rakhmatullina, 50enne di origini russe che lavorava e viveva da molto tempo nella provincia di Napoli. Disposta l’autopsia sul corpo della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale, purtroppo mortale, ad Acerra, nella provincia di Napoli: una donna di 50 anni è stata investita e uccisa da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La vittima è Aigul Rakhmatullina, originaria della Russia ma da molti anni nella provincia di Napoli, dove viveva e lavorava come badante: l'incidente si è verificato in via Portella, dove la donna è stata tamponata da un'automobile che procedeva nella sua stessa direzione, venendo sbalzata dalla sella della bici. Soccorsa, la 50enne è stata trasportata alla Clinica Villa dei Fiori, dove purtroppo è deceduta dopo qualche ora a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Acerra per i rilievi del caso.

Disposta l'autopsia sul corpo di Aigul Rakhmatullina

Come da prassi in questi casi, la Procura della Repubblica di Nola, competente sul territorio, ha aperto una inchiesta sulla morte della 50enne, per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità del conducente della vettura, che si è fermato a prestare soccorso. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma di Aigul Rakhmatullina, che è stata portata in obitorio, dove nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia.