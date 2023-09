Incidente sulla tangenziale, due morti nello schianto tra Benevento e Pietrelcina Un uomo e una donna sono morti in un incidente sulla tangenziale nel Beneventano; coinvolti 3 veicoli, traffico in tilt per i soccorsi.

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, 30 settembre, lungo la tangenziale Ovest, tra gli svincoli di Pietrelcina e Benevento Ovest, tra una Mercedes, una Opel Corsa e una Citroen; la dinamica è in via di accertamento ma, secondo le prime ricostruzioni, un'automobile avrebbe fatto testacoda dopo un contatto con un'altra vettura e sarebbe stata colpita da un terzo veicolo che in quel momento stava sopraggiungendo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia Stradale. Le identità delle vittime non sono state ancora diffuse, si tratterebbe di un uomo e di una donna che viaggiavano nello stesso veicolo.

Lo schianto ha causato prevedibili disagi alla circolazione: con la carreggiata bloccata dalle tre automobili coinvolte e per le operazioni di soccorso e per i successivi rilievi, il traffico è andato in tilt e ai veicoli in transito è stato consentito di invertire la marcia per raggiungere l'uscita più vicina.