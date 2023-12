Incidente nel Casertano: Antonio Casale muore a 20 anni, in coma l’amico L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale quello che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta: nello schianto, purtroppo, Antonio Casale, un giovane di 20 anni originario della vicina Alife, è morto, mentre un amico che si trovava anch'egli nell'abitacolo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, in coma.

L'incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 331, tra il distributore di carburante IP e il supermercato Eurospin, a Piedimonte Matese appunto. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara ma l'auto sulla quale viaggiavano i due giovani, per motivi in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con un'altra vettura: il violento impatto è risultato fatale ad Antonio Casale, che è morto sul colpo, mentre l'amico è stato soccorso dal 118 e trasportato al più vicino ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.