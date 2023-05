Incidente al corso Vittorio Emanuele, auto resta in bilico sulle vetture parcheggiate Un’automobile è finita contro i veicoli parcheggiati sul corso Vittorio Emanuele, a Napoli; conseguenti ritardi alla circolazione, non ci sono feriti.

A cura di Nico Falco

L'automobile è andata a sbattere in velocità contro le vetture parcheggiate, ha "scavalcato" uno dei veicoli ed è rimasta bloccata. È successo intorno alle 15 di oggi, 2 maggio, lungo il corso Vittorio Emanuele, nel centro di Napoli. L'incidente in un tratto in curva, nei pressi dell'incrocio con via Giordani. Sul posto è intervenuta una pattuglia territoriale della Polizia Locale, non risultano feriti.

La dinamica dello schianto è stata ricostruita dagli agenti. Il guidatore, a quanto si apprende, avrebbe perso il controllo del veicolo mentre imboccava la curva, probabilmente a causa di una disattenzione; sarebbe così finito sul lato opposto della carreggiata e avrebbe colpito le automobili ferme, nell'impatto la vettura è praticamente salita su uno dei mezzi parcheggiati. Non risultano feriti: il conducente è rimasto illeso e nelle auto colpite non c'era nessuno.

Lo schianto ha causato prevedibili rallentamenti lungo il corso Vittorio Emanuele, strada nevralgica per il traffico cittadino, e nelle aree immediatamente adiacenti, ma la situazione è tornata sotto controllo quando il veicolo è stato rimosso.