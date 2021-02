Curioso incidente quello che si è verificato nella mattinata di ieri a Gragnano, cittadina dei Monti Lattari, nella provincia di Napoli: un giovane, alla guida di una Fiat 500, ha sfondato un muro e la vettura è rimasta in bilico sul giardino di un'abitazione privata sottostante. L'incidente si è verificato in via Vittorio Veneto: da una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo in curva ed è andato a sbattere contro il muro; la 500 è però rimasta incastrata, rimanendo per metà sulla strada e per l'altra metà in bilico sul giardino. Il conducente dell'automobile è uscito fortunatamente illeso dall'incidente, anche se in forte stato di choc: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco, che hanno aiutato il giovane ad uscire dall'abitacolo della vettura. I pompieri hanno messo anche in sicurezza l'area e rimosso la vettura.

L'auto si è fermata a pochi metri da una statua della Madonna

Per una curiosa coincidenza, a pochi metri dalle ruote dell'automobile, c'era una statua della Madonna. Dalle foto dell'incidente, infatti, si vede chiaramente la statua della Vergine Maria poco al di sotto della vettura, incastrata nel muro e in bilico, con la parte anteriore sul giardino. Non pochi ci hanno dunque visto un "segno", individuando nella presenza della statua il motivo per il quale l'incidente non ha avuto conseguenze ben più gravi, né per il guidatore né per gli occupanti dell'abitazione privata sottostante al muro di via Vittorio Veneto, che comunque non è rimasta danneggiata nell'incidente. Poco al di sotto dell'auto in bilico, inoltre, c'era anche un'altra vettura parcheggiata.