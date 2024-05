video suggerito

Incendio nel vecchio forno abbandonato, due vigili urbani salvano un senzatetto dalle fiamme È accaduto in via Casanova. Il senza dimora soccorso da due agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due agenti della Polizia Locale passano in una strada di Poggioreale. Ad un certo punto notano del fumo uscire dalla porta di ingresso di un edificio abbandonato, un vecchio forno. I caschi bianchi, insospettiti, si avvicinano per capire cosa stia succedendo. Quando entrano, scoprono dei cumuli di rifiuti avvolti dal fuoco. Lì vicino, tra il fumo e le fiamme, i due agenti scorgono anche un clochard di origini africane in evidente difficoltà. Immediatamente intervengono per soccorrerlo. Lo raggiungono, facendosi largo tra le fiamme, e lo aiutano ad uscire dal locale dove c'è il rogo. Lo portano poi nelle vicinanze, a distanza di sicurezza.

Il salvataggio in via Casanova a Poggioreale

Viene avvisato anche il Comando dei Vigili del Fuoco, che prontamente interviene con le sue squadre. Il clochard è poi andato via. L'origine dell'incendio non è stata accertata. L'episodio è accaduto in via Casanova, tra piazza Nazionale e Corso Garibaldi, attorno alle ore 20,00 di martedì 7 maggio 2024. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Gaetano Frattini, che coraggiosamente hanno soccorso e salvato il senza fissa dimora. I pompieri sono poi arrivati attorno alle 20,26 ed hanno messo in sicurezza l'area, domando le fiamme.

Un episodio che ha dimostrato ancora una volta il grande coraggio degli agenti della Polizia Locale di Napoli, impegnati ogni giorno non solo nelle attività di controllo, ma anche in azioni tempestive, spesso in situazioni di grave pericolo che sono sempre affrontate con professionalità e competenza. In questo caso, per fortuna, tutto è finito bene e non ci sono stati feriti.