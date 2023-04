Incendio in una villetta a Castel Volturno, poliziotti intossicati per salvare un uomo e il suo cane Un giovane e il suo cane erano rimasti intrappolati nella villetta: i poliziotti intervenuti, a causa del fumo inalato, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non hanno badato alla loro salute e si sono lanciati nella casa in fiamme per salvare un giovane uomo e il suo cane: l'encomiabile gesto di alcuni poliziotti arriva da Castel Volturno, nella provincia di Caserta. In località Baia Verde, gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato sono intervenuto dopo la segnalazione di un vasto incendio che aveva interessato una villetta del posto.

All'esterno dell'abitazione, un nutrito gruppo di persone tentava invano di aprire il cancello d'ingresso, visto che la villetta era stata invasa dal fumo e da fiamme alte. I poliziotti non ci hanno pensato due volte, hanno scavalcato la recinzione e sono entrati: nel cortile dell'abitazione, ormai invaso da copioso fumo nero, gli agenti si sono imbattuti in un giovane uomo che, urlando, chiedeva aiuto, riuscendo a portarlo in salvo.

I poliziotti sono poi entrati all'interno della villetta e hanno individuato il punto da cui si è originato l'incendio: con non poche difficoltà hanno proceduto al distacco della rete elettrica, per evitare ulteriori conseguenze; nell'occasione, con mezzi di fortuna, gli agenti sono riusciti anche a circoscrivere l'incendio. In casa, però, gli operatori di polizia si sono imbattuti nel cane dell'uomo che, impaurito dalle fiamme e dal fumo, si era rifugiato dietro la parete di una stanza: anche l'animale è stato portato in salvo.

L'incendio causato da un guasto dell'impianto elettrico

Dopo qualche minuto, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che hanno ultimato le operazioni di spegnimento del rogo: con molta probabilità, da un primo esame, l'incendio è stato provocato da un malfunzionamento elettrico. Al termine dell'intervento, i poliziotti hanno accusato un malessere a causa del troppo fumo inalato e sono stati trasportati al Pronto dell'ospedale Pineta Grande, dove hanno ricevuto le cure mediche del caso.