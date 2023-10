Incendio in una casa al Vomero, un uomo morto e due intossicati L’incendio si è verificato in via Suarez nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre: un uomo di 55 anni è purtroppo deceduto.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, in via Suarez, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un appartamento. Purtroppo, un uomo di 55 anni ha perso la vita nel rogo, mentre altre due persone che si trovavano in casa sono rimaste lievemente intossicate.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio: sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, con un'autoscala e un'autobotte: i pompieri si sono adoperati per domare le fiamme, che hanno distrutto quasi completamente l'appartamento interessato dal rogo. I vigili del fuoco e i sanitari del 118, giunti nel frattempo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, mentre altre due persone sono state soccorse: le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

L'incendio ha generato una densa nuvola di fumo nero, che ha costretto molti residenti di via Suarez a chiudersi in casa. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia di Stato, a cui spettano le indagini per determinare le precise cause del rogo e le cause del decesso del 55enne.