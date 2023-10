Incendio in un supermercato a Marcianise: distrutta quasi tutta la merce, nube nera sulla città L’incendio è scoppiato nel supermercato Euro Market One nel pomeriggio di oggi, domenica 1 ottobre. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e ora indagano sulle cause.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio all’Euro Market One a Marcianise (Foto: Facebook/Marcianise Express)

Un incendio di grosse proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica primo ottobre, in un supermercato di Marcianise, nella provincia di Caserta: il vasto rogo si è sviluppato – per cause che sono ancora in corso di accertamento – all'Euro Market One che sorge in via Francesco Evangelista. Le fiamme hanno generato una densa e vasta nuvola di fumo nero che si è stagliata su gran parte della città del Casertano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, con l'ausilio di autobotti del Comando Provinciale; i pompieri, con non poca difficoltà, hanno estinto l'incendio.

Le fiamme hanno distrutto 800 metri quadri di merce

Ingenti i danni provocati dal rogo: le fiamme hanno distrutto circa ottocento metri quadrati di merci varie. L'esercizio commerciale era, per fortuna, chiuso quando si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Municipale, mentre è compito della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta determinare le cause dell'incendio: al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente alla pista dolosa.