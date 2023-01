Incendio in un appartamento di Secondigliano: evacuate 30 persone tra cui 4 bambini Incendio nella notte in un appartamento di via Sardegna nel quartiere napoletano di Secondigliano: evacuate 30 persone, tra cui 4 bambini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un incendio è scoppiato questa notte nel quartiere Secondigliano di Napoli: i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti su via Sardegna, all'altezza del civico 47, dove le fiamme forse scoppiate a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica, sono improvvisamente divampate da un appartamento del piano terra. Una colonna di fumo ha così invaso l'intera palazzina in poco tempo, raggiungendo tutti i cinque piani dello stabile. I vigili del fuoco, assieme ai carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano, hanno quindi fatto evacuare i trenta inquilini presenti in quel momento, tra cui quattro bambini.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono durate alcune ore, poi è iniziata la messa in sicurezza e la verifica delle condizioni dello stabile: solo questa mattina, i trenta residenti hanno potuto fare rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni. Dichiarata inagibile, invece, la stanza al piano terra dove sarebbe partito l'incendio. Dalle prime sommarie ricostruzioni da parte dei carabinieri, sembrerebbe che in questa stanza ci fosse una stufetta elettrica che, a causa di un malfunzionamento improvviso, avrebbe sprigionato le prime fiamme, che poi hanno avvolto l'intera stanza sprigionando poi la colonna di fumo che ha invaso la palazzina. Non si sono registrati feriti o intossicati: gli unici danni sono appunto quelli registrati all'interno della stanza al piano terra, dove sono partite le fiamme.