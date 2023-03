Incendio in casa a Maddaloni, famiglia evacuata nella notte A fuoco nella notte un appartamento a Maddaloni (Caserta), sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco. Illesa la famiglia che abita nella casa.

A cura di Nico Falco

Un incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento di Maddaloni, in provincia di Caserta; sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riuscite a domare le fiamme prima che si estendessero alle abitazioni vicine. Illesa la famiglia di nazionalità straniera che abita nell'appartamento e che si era allontanata quando il fuoco si stava propagando.

L'intervento intorno alle 00:30, a seguito della richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa. In via Marconi sono arrivate le squadre del Comando Provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale e l'altra dal distaccamento di Marcianise. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto le fiamme avevano già interessato la cameretta e la cucina. Per raggiungere l'abitazione, che si trova al terzo piano di un edificio, è stata fatta arrivare in supporto un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando.

I Vigili del Fuoco hanno evitato che il fuoco raggiungere anche le altre aree della casa e che si estendesse sul pianerottolo e fino alle altre abitazioni del palazzo. Al momento le cause del rogo non sono chiare, ma è probabile che siano state originate da un corto circuito.