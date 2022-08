Incendi sui Monti Lattari, canadair in volo per spegnere le fiamme Due incendi hanno interessato da questa mattina i Monti Lattari. Per spegnere le fiamme, sono intervenuti due canadair. Un rogo è ancora attivo.

Ancora fiamme sui Monti Lattari. Dalla prima mattinata di oggi le cime di Tramonti, nel pieno del polmone verde della costiera amalfitana, sono state interessate da due diversi incidenti. L'area boschiva intorno alla zona di Cesarano interessata dai roghi sta venendo via via consumata dal fuoco.

Ancora incendi sui Monti Lattari, attivato un canadair

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori insieme ai carabinieri forestali e al personale della comunità montana. All'opera anche i volontari di pubblica assistenza I Colibrì. Le operazioni sono coordinate dal direttore Giuseppe Coppola che ha inoltrato richiesta alla Protezione civile regionale di inviare mezzi aerei per limitare la diffusione delle fiamme in quanto via terra, vista la zona impervia, risultava particolarmente complicato arginare i roghi. Dalle 10 di stamattina circa un elicottero con cestello e un canadair hanno sorvolato la zona effettuando lanci d'acqua su punti mirati fino alle 12, quando le fiamme sul versante del Valico di Chiunzi sono state del tutto spente.

Il rogo sul Ravello continua a espandersi, operazioni di spegnimento in corso

L'area è stata poi bonificata dalle squadre impegnate nelle operazioni di estinzione dei roghi, impegnate con il secondo incendio che punta a Ravello. Qui, un canadair e l'elicottero con cestello stanno proseguendo nelle operazioni di lancio d'acqua per spegnere il focolaio. I due mezzi aerei ricaricano i serbatoi in mare di fronte a Maiori. Sugli incendi stanno indagando gli inquirenti che per il momento non escludono alcuna pista sulle cause dei rochi, nemmeno quella di origine dolosa.