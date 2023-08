Incassa 13mila euro dal reddito di cittadinanza, ma non ne aveva diritto: denunciato Aveva incassato 13mila euro dal reddito di cittadinanza, ma secondo gli inquirenti non ne aveva diritto: denunciato un 50enne di Castelfranci, nell’Avellinese.

A cura di Giuseppe Cozzolino

False dichiarazioni, informazioni mancanti, ma soldi veri: 13mila gli euro incassati da un 50enne avellinese che percepiva il reddito di cittadinanza. Fino a quando i carabinieri della stazione di Castelfranci, in provincia di Avellino, non si sono presentati a casa sua con una denuncia per indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'uomo si trova in stato di libertà, ma dovrà restare a disposizione dell'autorità giudiziaria, oltre a dover restituire all'Inps le cifre percepite illegalmente.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Avellino, l'uomo pur di accedere al reddito di cittadinanza, avrebbe fornito false dichiarazioni ed omesso alcune informazioni essenziali, riuscendo così ad incassare complessivamente circa 13mila euro. Dopo il provvedimento del Tribunale irpino, l'uomo è stato segnalato anche all'Inps, che ora dovrà recuperare le somme percepite illegalmente dall'uomo.

Intanto, dopo l'entrata in vigore della sospensione del reddito a partire dal mese di agosto, che aveva portato nei giorni scorsi molti cittadini a protestare all'esterno della sede dell'Inps di Napoli in via De Gasperi, questa mattina, mercoledì 2 agosto, sempre a Napoli circa 500 persone, per lo più ex percettori del Reddito, hanno organizzato un corteo che ha attraversato le strade della città: la manifestazione è partita da Porta Capuana, nella zona della Stazione Centrale, ed è proseguita sul corso Umberto: qui, i manifestanti si sono fermati all'esterno della sede cittadina di Fratelli d'Italia cantando slogan contro il governo. Si sono registrati momenti di tensione, senza tuttavia arrivare allo scontro fisico.