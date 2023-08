Reddito di Cittadinanza sospeso, 500 persone in corteo a Napoli: tensioni sotto la sede di FdI Dopo la sospensione del Reddito di Cittadinanza, oggi a Napoli in 500 hanno organizzato un corteo. Tensione all’esterno della sede di Fratelli d’Italia, dove i manifestanti hanno intonato cori contro il Governo.

A cura di Valerio Papadia

La tensione era palpabile già da qualche giorno, da quando, subito dopo la sospensione del Reddito di Cittadinanza, molti cittadini si erano recati all'esterno della sede dell'Inps a protestare. E, oggi, mercoledì 2 agosto, a Napoli circa 500 persone, ex percettori del Reddito, hanno organizzato un corteo che si sta muovendo per le strade della città. La manifestazione ha preso le mosse da Porta Capuana, nella zona della Stazione Centrale, e ha sfilato in corso Umberto: qui, i manifestanti si sono fermati all'esterno della sede di Fratelli d'Italia, dove si sono registrati momenti di tensione, senza tuttavia arrivare allo scontro.

La sede del partito di centrodestra, infatti, è presidiata dalle forze dell'ordine. I circa 500 manifestanti – in prevalenza donne – hanno sostato all'esterno della sede e hanno intonato cori contro il Governo e contro la premier Giorgia Meloni. Il corteo si è messo nuovamente in marcia, diretto nuovamente alla sede dell'Inps dove, come detto, due giorni fa alcune persone si erano recate per protestare. La polizia, schierata davanti all'ingresso, ha creato un cordone per impedire ai manifestanti di entrare nella sede dell'istituto di previdenza sociale.

Da quanto si apprende, l'intenzione dei manifestanti è poi quella di raggiungere anche Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, in piazza Municipio, e poi il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito.