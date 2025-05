video suggerito

In un mese scippa e rapina cinque donne e ne investe una sesta: 30enne arrestato a Castellammare L'uomo è stato arrestato oggi da polizia e carabinieri. Tra l'ottobre e il novembre del 2024 ha scippato o rapinato 5 donne e ne ha investito una sesta, ferendola.

A cura di Valerio Papadia

Era il terrore delle donne di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: in un mese ne ha scippate o rapinate cinque e, durante una fuga, ha investito una sesta donna, ferendola. Nella mattinata di oggi, sabato 3 maggio, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellammare e dagli agenti di polizia del locale commissariato, come disposto dalla Procura di Torre Annunziata, che ne ha richiesto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, hanno permesso di accertare che, tra l'ottobre e il novembre del 2024, il 30enne ha perpetrato quattro furto con strappo e una rapina ai danni di cinque donne; in una occasione, durante la fuga, ha investito con il suo scooter una sesta donna, provocandole delle lesioni.

L'attività investigativa, che si è avvalsa anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza nei luoghi in cui si sono verificati scippi e rapine e delle testimonianze delle vittime, hanno permesso a poliziotti e carabinieri di raccogliere indizi di colpevolezza a carico del 30enne, che è stato arrestato con le accuse di furto con strappo, rapina e lesioni; dopo l'arresto, l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.