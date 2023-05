In piazza la foto di Anna Frank vestita con la maglia del Napoli: orrore a Mondragone (Caserta) Vergogna nel Casertano: in piazza Conte, sotto lo striscione “Mondragone è Azzurra” per festeggiare lo scudetto del Napoli, è apparso stamane il volto di Anna Frank con la maglia del Napoli e la scritta “Lei è napoletana, noi no”. Duro commento del sindaco Lavanga: “Gesto ignobile da parte di sconsiderati”.

Uno striscione vergognoso è apparso a Mondragone, in provincia di Caserta, dopo i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli Calcio. In piazza Mario Liberato Conte, infatti, dove da giorni campeggia la scritta "Mondragone è Azzurra", qualcuno ha pensato di portare l'immagine di Anna Frank, la giovanissima ragazza di origine ebraica morta nell'Olocausto e diventata simbolo delle persecuzioni subite dai nazisti, con la maglia del Napoli e la scritta: "Lei è napoletana, noi no". Una foto ed uno striscione assurdi e fuori da ogni logica, che oltre a rovinare l'immagine del tifo pulito di Mondragone, riaccende una ferita lacerante nella storia dell'umanità: il dramma dell'Olocausto.

Il coinvolgimento (suo malgrado) di Anna Frank in queste faide che vedono protagoniste soprattutto alcune frange ultras di estrema destra si è già visto in passato, tanto dentro quanto fuori gli stadi: spesso, infatti, la giovane viene raffigurata con la maglia di un'altra squadra in un tentativo di "insultare" gli avversari additandoli come "ebrei", in un senso che assume nel linguaggio ultras, e in particolare in quello usato da frange di estrema destra, un forte valore dispregiativo (quando in realtà la parola indica semplicemente le persone di fede ebraica). Eppure, nonostante multe, sanzioni e Daspo comminati negli anni questo epiteto continua ad essere utilizzato come "insulto", e vede spesso coinvolta propria la giovane tedesca divenuta suo malgrado simbolo della Shoah per il diario scritto durante il periodo in cui si nascondeva dai nazisti assieme alla sua famiglia, prima di essere catturata e portata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove trovò la morte nelle prime settimane del 1945, poco prima che il campo venisse liberato il 15 aprile dalla 11a Divisione Corazzata dell'esercito britannico.

