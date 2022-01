Il violinista Alessandro Ciaramella morto di Covid a 37 anni: lutto a Torre del Greco La città all’ombra del Vesuvio è sconvolta dalla morte del 37enne, apprezzato e talentuoso violinista, stroncato dal virus a soli 37 anni.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La comunità di Torre del Greco, città all'ombra del Vesuvio, nella provincia di Napoli, è sconvolta dalla morte di Alessandro Ciaramella: figlio di commercianti molto noti in città, apprezzato e talentuoso violinista, Alessandro è morto a soli 37 anni, stroncato dal Covid-19. Da quanto si apprende, il giovane era vaccinato, ma si è dovuto purtroppo arrendere al virus a causa anche di complicazioni derivanti da patologie pregresse. La famiglia del giovane musicista, attraverso la pagina Facebook della loro attività commerciale, ha dato la notizia della scomparsa di Alessandro, avvenuta lo scorso 11 gennaio:

Amici, clienti, questa pandemia non smette di mietere vittime ed oggi, 11 gennaio 2022, abbiamo subito, purtroppo, una grave perdita, un pezzo di cuore se ne va per trasformarsi in una stella grande e luminosa. Domani osserveremo una religiosa chiusura per rendere omaggio ad un instancabile lavoratore, Alessandro Ciaramella. Preghiamo affinché questo incubo finisca, ma nel frattempo continuiamo a vaccinarci, un piccolo gesto può salvarci la vita

Tantissimi i messaggi che, nelle ultime ore, sono apparsi sui social network in ricordo di Alessandro Ciaramella; in molti, amici e conoscenti, hanno condiviso video delle sue esibizioni con il violino, soprattutto insieme al gruppo Luna Janara, di cui ha fatto parte. "Ti abbraccio forte ovunque tu sia adesso fratello caro ti porteremo sempre con noi… la tua giovane età è stata maltrattata ed è inaccettabile per me" scrive su Facebook l'amico Carmine, che pubblica anche il video di un'esibizione dal vivo nella quale, proprio insieme al gruppo, Alessandro suona il violino.