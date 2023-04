Il Teatro San Carlo di Napoli riapre al pubblico dopo il restauro durato tre mesi Chiuso dalla scorso dicembre, il Teatro San Carlo è pronto a riaprire: grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro, è stato interessato da un massiccio restauro.

A cura di Valerio Papadia

Dopo circa tre mesi di chiusura, il Teatro San Carlo di Napoli è pronto a riaprire al pubblico. Dalla fine dello scorso mese di dicembre, il teatro lirico partenopeo – il più antico teatro d'opera del mondo – il San Carlo era stato chiuso per consentire un massiccio restauro. Finanziati del Ministero della Cultura per un totale di 10 milioni di euro, i lavori all'interno del Massimo napoletano hanno riguardato il Palco Reale, a cui sono stati riconsegnati gli antichi colori sui toni del celeste, al di sotto del rosso e dell'oro; i lavori hanno riguardato anche l'intera sala e il sontuoso soffitto, sul quale si staglia la tela dell'artista Giuseppe Cammarano.

"Il San Carlo è un’eccellenza della Nazione, denso di valori e luogo di una grande tradizione storica. Qui sono passate leggende della musica. Oggi il San Carlo non ha ancora una proiezione pari alla sua storia, al suo valore e potenzialità. Bisogna lavorare per rafforzarla in tempi rapidi affinché questa riapertura sia un vero punto di rilancio e non un mero restauro, per quanto necessario, della struttura. Il San Carlo deve tornare ad avere il posto di primato che merita anche inserendosi in un generale risveglio della cultura a Napoli" ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Dettaglio di uno degli interventi di restauro avvenuti al Teatro San Carlo

Sui lavori di restauro è intervenuto anche il sindaco di Napoli, nonché presidente della Fondazione Teatro San Carlo, Gaetano Manfredi: "Gli interventi di restauro appena conclusi restituiscono alla città e a tutta Italia un teatro rinnovato che torna ad accogliere il pubblico in tutta la sua bellezza. I lavori hanno consentito in tempi rapidi di riqualificare la sala riportando alla luce colori originari e dettagli antichi: il San Carlo è così pronto a ripartire con la programmazione artistica in uno scenario di grande fascino che si conferma tra i più prestigiosi al mondo" ha dichiarato il primo cittadino.