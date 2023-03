Il Presidente Mattarella parla di Francesco, ucciso a 18 anni: “Sottratto il futuro a un ragazzo” Il Capo dello Stato a Casal di Principe celebra il ricordo delle vittime della criminalità organizzat.

A cura di Redazione Napoli

«Ieri a Napoli un ragazzo è stato ucciso con una crudeltà che ha sottratto a lui il futuro e lasciato nel dolore i suoi famigliari» Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando agli studenti e alle studentesse di Casal di Principe dov'è oggi per la giornata delle vittime della criminalità organizzata.

Mattarella, ha reso omaggio questa mattina a Don Peppino Diana, parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra nel 1994. Il Presidente come primo atto si è recato al cimitero locale dove è rimasto in piedi, in silenzio, dinanzi alla tomba del parroco ucciso per il suo impegno contro la criminalità organizzata: