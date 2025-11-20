Omicidio Maimone, Pio Valda: “Ai miei coetanei dico: non vado fiero di quello che ho fatto”

Francesco Pio Maimone e Francesco Pio Valda

Ha preso la parola per rilasciare dichiarazioni spontanee questa mattina, Francesco Pio Valda, il giovane condannato in primo grado all'ergastolo per la morte del 18enne pizzaiolo Francesco Pio Maimone, raggiunto da un colpo di pistola durante una rissa sul Lungomare di Mergellina a Napoli (rissa alla quale Maimone era totalmente estraneo) per chiedere scusa e per lanciare un appello: "Voglio dare un messaggio a tutti i miei coetanei: non vado fiero di quello che ho fatto e non avevo il coraggio di chiedere scusa ai genitori, questo era il mio messaggio e chiedo ancora scusa".

Le sue parole, pronunciate nell'Aula 318 del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli dove Valda si sta sottoponendo al secondo grado di giudizio, sono frutto di dichiarazioni spontanee che il giovane ha voluto rilasciare in aula, dov'è imputato assieme ad un gruppo di amici e familiari per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Nella scorsa udienza erano state lette altre pagine scritte di suo pugno nelle quali chiedeva scusa alla famiglia del giovane pizzaiolo per la tragedia causata loro.

La morte di Francesco Pio Maimone avvenne, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dopo che Valda avrebbe aperto il fuoco dopo una lite scoppiata con altri giovani a causa di un pestone: evento al quale Maimone era invece totalmente estraneo. Tra i colpi sparati, uno avrebbe quindi raggiunto proprio il giovane pizzaiolo di Pianura, che era in compagnia di alcuni amici, tutti arrivati poco prima sul Lungomare di Napoli ed altrettanto estranei alla lite. Le indagini portarono in breve tempo all'arresto di Valda, che in primo grado venne condannato all'ergastolo.