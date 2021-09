Il pizzaiolo Gino Sorbillo nominato Cavaliere della Repubblica Italiana Il noto pizzaiolo partenopeo è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Gino Sorbillo ha ricevuto l’onorificenza negli uffici della Prefettura di Napoli dal prefetto Marco Valentini e alla presenza di Enzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

A cura di Valerio Papadia

Il famoso pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo è diventato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sorbillo ha ricevuto l'onorificenza negli uffici della Prefettura di Napoli dal prefetto Marco Valentini, alla presenza di Enzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Draghi. "Oggi ricevo con grandissima emozione il titolo di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana' dal meraviglioso prefetto di Napoli Marco Valentini. Davvero un gran bel giorno per me" ha scritto il noto pizzaiolo partenopeo su Instagram, dove ha pubblicato due foto, una in compagnia del prefetto Valentini e l'altra in compagnia di Amendola.

Non soltanto Gino Sorbillo, sono tanti altri i cittadini campani che hanno ricevuto questa mattina, negli uffici della Prefettura di Napoli, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra questi, si segnalano la dottoressa Loredana La Pia e l'infermiera Stefania Mautone. E ancora, Caterina Mazzella, imprenditrice nel settore turistico, oppure Salvatore Ferraro, professore di Vico Equense, nella Penisola Sorrentina, per la sua attività di tutela del patrimonio storico e artistico della Campania. Luigi Labruna, docente dell'Università Federico II di Napoli, ha invece ricevuto la massima onorificenza, quella di Cavaliere di Gran Croce.