Il piano del Comune di Napoli per l’accoglienza ai profughi in arrivo dall’Ucraina Il piano del Comune di Napoli per l’arrivo dei profughi dall’Ucraina è stato approvato quest’oggi alla presenza del console Kovalenko e del deputato Amitrano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Comune di Napoli si prepara all'arrivo dei profughi che scappano dall'invasione russa dell'Ucraina: mentre nell'ex repubblica sovietica continuano i bombardamenti, Palazzo San Giacomo ha già messo a disposizione un piano d'emergenza per l'accoglienza dei profughi, prevalentemente donne, bambini e anziani visto che per la popolazione dai 18 ai 60 anni è impossibile lasciare il paese a causa della mobilitazione generale proclamata dal governo ucraino.

Il piano di accoglienza

All'incontro di oggi, presenti pere il Comune di Napoli gli assessori Vincenzo Santagada (alla Salute e al Verde) e Luca Trapanese (alle Politiche Sociali), ma anche il parlamentare napoletano Alessandro Amitrano (Segretario alla Presidenza della Camera dei Deputati, Movimento Cinque Stelle) ed il Console dell'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. Il piano prevede una serie di iniziative di Palazzo San Giacomo da prendere in stretto contatto con il consolato ucraino, tra le quali "attivazione di uno spazio comunale di prima accoglienza; sensibilizzazione all’accoglienza gratuita presso famiglie private, b&b, alberghi, comunità per minori e strutture ecclesiastiche; supporto ed accompagnamento psicologico, legale e di mediazione culturale".

Un minuto di silenzio in consiglio comunale

Intanto quest'oggi durante il consiglio comunale, su proposta della presidente del consiglio Enza Amato, tutta l’aula consiliare ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del conflitto ucraino. "In questo momento il Comune di Napoli deve essere al fianco del Governo italiano per tutte le misure che possano andare a favore della pace, il legittimo riconoscimento dei confini dell’Ucraina e la tutela dei diritti civili dei cittadini ucraini", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi.