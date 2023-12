Il Grande Fratello dei tiktoker di Napoli rischia di diventare l’evento social del 2024 Dodici tiktoker napoletani rinchiusi in una sorta di “casa del grande fratello” con le telecamere sempre accese: da Rita De Crescenzo a Enzo Bambolina, fino a Mucella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Né lo scrittore George Orwell in "1984" né tanto meno John de Mol, il creatore del format televisivo "Big Brother" avrebbero mai immaginato che un giorno, nel 2024, l'inquietante (per Orwell) e spettacolare (per l'autore televisivo De Mol) idea di osservare costantemente parole e azioni di un gruppo di persone, sarebbe approdata a Napoli e avrebbe pescato nel variegato arcipelago del social cinese TikTok per selezionare i suoi partecipanti.

Ebbene, sta per accadere: i locali già sono fittati, i contratti sono già stati firmati. Dodici tiktoker napoletani in una sorta di «Casa del Grande Fratello» ma a tempo limitato: dalle ore 20 alle 3 di notte tutti i giorni, per 3 settimane. Spegneranno i cellulari e la diretta sarà rilanciata sui profili TikTok di ognuno di loro, per creare l'effetto virale sul social Bytedance. «Un esperimento sociale», lo definiscono i produttori, la Max Adv di Massimiliano Triassi.

I primi inquilini di questa "casa" da 8 milioni di followers: sono ovviamente Rita De Crescenzo e la sua adepta Laura ‘la Divina', fino a qualche giorno fa protagonisti di una vicenda di cronaca. Poi c'è Enzo Bambolina, al secolo Vincenzo Galasso, influencer e organizzatore di eventi che farà anche il conduttore, introducendo le varie tematiche della giornata. E ancora: Loredana Fiorentino, "la favolosa", già star della defunta trasmissione "Non è la d’Urso", Francesca Squillace e Mucella, "La regina delle spighe", la venditrice ambulante di pannocchie dei Quartieri Spagnoli.

Dunque, a marzo 2024 cinque ore al giorno per tre settimane all'interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. E qual è l'obiettivo? Sopravvivere: ovvero la convivenza in casa dei personaggi. Il tutto arricchito dai vari imprevisti e dalle serate a tema organizzate (pigiama party- Karaoke – balli di gruppo eccetera). All’interno della casa tra i personaggi sono anche previsti: il confessore – lo psicologo – la sessuologa e tante altre figure particolari per arricchire il programma.

Gli autori sono Daniele Violante e Fabio Ruffo, spiega il produttore Massimiliano Triassi:

È un esperimento che mette al centro il web. Un nuovo prodotto che punta tutto sui live social considerando l'altissima partecipazione su Tik Tok di fan che seguono quotidianamente le vicende dei nostri protagonisti. La condivisione delle live dà poi il senso del moltiplicatore con tantissimi follower che si possono aggiungere nel corso del programma.