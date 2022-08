Il cimitero di Salerno invaso dalle capre, ira dei cittadini: “Ma i custodi dove sono?” Nel cimitero di Salerno invasione di capre all’alba di questa mattina: gli ovini, circa una ventina, hanno rovesciato suppellettili e mangiato fiori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le capre all’interno del Cimitero di Salerno. Foto Facebook / Figli delle chiancarelle

Il cimitero di Salerno "invaso" nella mattinata di oggi da un gruppo di capre al pascolo. Tantissimi i cittadini che hanno assistito alla scena. In molti hanno poi scattato fotografie e le hanno condivise in Rete, come nel gruppo Facebook "Figli delle chiancarelle". Ma molti residenti si sono detti soprattutto indignati: "Ma i custodi dove sono? Possibile che un gruppo così numeroso di capre abbia potuto accedere indisturbato nel cimitero?". Il timore è che gli ovini possano inavvertitamente anche causare danni ai loculi: in alcuni punti, infatti, si vedono tracce di fiori probabilmente "mangiucchiati" dalle capre che si sono aggirate fin dalle prime ore di questa giornata.

Il primo avvistamento risale alle 7 di questa mattina, quando il gruppo di ovini è arrivato in località Brignano Superiore, quartiere nord di Salerno, facendo letteralmente irruzione nel locale cimitero. Almeno una ventina di loro a spasso tra i loculi, facendo cadere suppellettili e mangiando i fiori risposti nei pressi delle tombe. Con l'arrivo dei primi cittadini che, come ogni giorno, arrivano nel cimitero, il gruppo di capre ha iniziato a spostarsi, girando di fatto tutto il cimitero e facendo una serie di danni che, per quanto parzialmente irrisori, hanno destato abbastanza perplessità e fastidio nelle persone. "Neanche da morti si può stare in pace a Salerno", commenta qualcuno. E c'è chi ironizza: "Almeno a differenza dei cinghiali, le capre fanno meno danni". Quel che appare praticamente certo è che il piccolo gregge di capre dev'essere arrivato dalla stessa zona di Brignano o dai rioni collinari: probabilmente appartengono a qualcuno che, per disattenzione o per altro, deve averle perse dai propri terreni con gli ovini che si sono così allontanati in direzione del cimitero. Ma in molti si chiedono anche dove fossero i custodi del cimitero e come abbiano fatto a non vedere arrivare il piccolo gregge.